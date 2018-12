07:17 Uhr

Autofahrer prallt frontal gegen Lkw und stirbt Bayern

Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer auf der B20 im Landkreis Straubing aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und gegen einen Lastwagen geprallt.

Ein 22-Jähriger ist in Niederbayern mit seinem Auto frontal gegen einen Lkw geprallt und tödlich verletzt worden.

Der junge Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen war auf der B20 in Richtung Straubing unterwegs, als er am Donnerstagabend in Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Er starb noch am Unfallort. Der 65-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (dpa/lby)

