Corona-Pandemie

13:04 Uhr

Software-Ausfall lähmt Ablauf in Bayerns Impfzentren

Corona-Impfzentren in Bayern kämpften am Sonntagmorgen stundenlang mit einem Ausfall der Terminvereinbarungs-Software BayIMCO. Was die Störung für Impflinge bedeutet.

Von Oliver Bosch