vor 16 Min.

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung am Bahnhof

Am Dienstagabend sind drei Menschen am Bahnhof von Oberstdorf verletzt worden. Es hatte eine Auseinandersetzung gegeben, bei der wohl ein Messer verwendet wurde.

Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof von Oberstdorf sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Kempten. In Lebensgefahr befinde sich keiner der Verletzten.

Nähere Details waren noch unklar. Es sei wahrscheinlich auch ein Messer verwendet worden, so der Sprecher. (dpa/lby)

