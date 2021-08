Füssen

vor 16 Min.

Schloss Neuschwanstein zeigt, womit Ludwig II. Geschichte schrieb

Vorsichtig werden die neuen Ausstellungsstücke in Schloss Neuschwanstein drapiert.

Plus In Schloss Neuschwanstein sind erstmals seit Jahrzehnten wieder diverse Schreibtisch-Utensilien von Ludwig II. zu sehen. Damit schrieb er seinen letzten Hilferuf.

Von Benedikt Siegert Und Marina Kraut

Nur drei Tage vor seinem Tod griff Ludwig II. ein letztes Mal zu seinem Federhalter. Es war ein verzweifelter Hilferuf an seinen Cousin. Der König witterte die Verschwörung gegen sich, die ihn vom Thron stürzen und letztlich in den Tod treiben sollte. Bis heute Stoff für unzählige Mythen und Verschwörungstheorien. Jetzt, 135 Jahre später, sind die Utensilien, mit denen der König seinen letzten verzweifelten Hilferuf absetzte, erstmals wieder am Originalschauplatz zu sehen.

