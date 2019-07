vor 19 Min.

Großer Bereich evakuiert: Fliegerbombe in Nürnberg entschärft

Eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe haben Bauarbeiter am Montag im Wöhrder See in Nürnberg entdeckt. Gegen 19 Uhr wurde die Bombe entschärft.

Fliegerbombe in Nürnberg: Bei Baggerarbeiten haben Bauarbeiter am Montag in Nürnberg einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Wöhrder See gefunden. Der See östlich der Innenstadt ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Erholungssuchende. Zur Entschärfung der Bombe wurde im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle evakuiert.

Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, befand sich der Blindgänger 150 Meter östlich einer stark befahrenen Straßen- und Fußgängerbrücke. Zur Entschärfung wurde der Sprengsatz am Mittag auf eine schwimmende Arbeitsplattform gehievt.

Fliegerbombe in Nürnberg: Blindgänger im Wöhrder See entschärft

Für die Entschärfung musste ein Bereich evakuiert werden, in dem 2500 Menschen gemeldet sich. Auch ein Pflegeheim und ein großes Bürogebäude wurden geräumt. In zwei Schulen wurden Betreuungsstellen für die Betroffenen eingerichtet. Auch mehrere Straßenbahn- und Buslinien sowie die Bahnstrecke in Richtung Lauf rechts der Pegnitz sowie eine Güterstrecke waren von den Sperrungen betroffen. Der Fernverkehr war nicht beeinträchtigt.

Wie die Stadt Nürnberg am Montagabend gegen 19 Uhr auf Twitter mitteilte, wurde die Fliegerbombe um 18.47 Uhr entschärft. Seit 19.10 Uhr werden die Straßensperrungen sukzessive aufgehoben und evakuierte Anwohner können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren rund 360 Einsätzkräfte an den Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen beteiligt. Polizei, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr Nürnberg waren im Einsatz.

Um 18:47 hat Sprengmeister Michael Weiß die britische Fliegerbombe am Wöhrder See entschärft.#nbgfliegerbombe



Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 09 11 / 64 37 58 88 noch bis 20:30 Uhr erreichbar. — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) July 29, 2019

Fliegerbombe: Betrieb am Nürnberger Flughafen eingeschränkt

Von dem Bombenfund war auch der Luftverkehr betroffen. Während der Entschärfung musste aus Sicherheitsgründen der Flugbetrieb auf dem Flughafen Nürnberg eingestellt werden. Zwischen 18 und 18.50 Uhr konnten keine Flugzeuge landen. Abflüge waren zu jeder Zeit möglich, da diese in Richtung Westen starten.

Drei Flüge waren davon betroffen. Eine Maschine musste nach Stuttgart ausweichen, zwei andere Flugzeuge konnten nach einer Wartezeit landen. (AZ/dpalby)

