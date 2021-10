"Kluftinger"-Hörspiel "Milchgeld" mit Wolfgang Krebs soll nach Allgäu klingen

Plus Der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs schlüpft in die Rolle des skurrilen Kommissars, die Irseer Schauspielerin Sarah-Lavinia Schmidbauer spricht seine Ehefrau.

„Kreuzkruzifix!“. So schön wie Kluftinger kann keiner fluchen. Gleich am Beginn ihres Debütromans „Milchgeld“ lassen die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr den ewig grantelnden Kommissar dieses Wort ausstoßen – weil das Telefon klingelt und Kluftinger gerade Kässpatzen essen möchte, die seine Frau für ihn gekocht hat. Nach dem fünften Läuten nimmt Kluftinger ab – und erfährt von einem Mord, begleitet vom Topfklappern seiner Gattin Erika.