12:04 Uhr

Konstantin Prinz von Bayern heiratet seine Verlobte Bayern

Prinz Konstantin von Bayern steht anlässlich des 180-jährigen Jubiläums der Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre im Charles Hotel am Mischpult.

Konstantin Prinz von Bayern vom Stammbaum der Familie Wittelsbach heiratet am Samstag in St. Moritz. Zur Hochzeit werden royale Prominente erwartet.

Adelsspross Konstantin Prinz von Bayern (31) heiratet am Samstag (16.00 Uhr) seine Verlobte Deniz Kaya. Zur kirchlichen Trauung in der französischen Kirche im Schweizer Nobelort St. Moritz wird einiges an royaler Prominenz erwartet - aus der Verwaltung von Franz Herzog von Bayern hieß es jedoch vorab: "Eine Gästeliste kann aus Sicherheitsgründen nicht ausgegeben werden".

Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen anschließend im privaten Rahmen im Engadin stattfinden. Medien sind beim Empfang nicht zugelassen.

Konstantins Vater war professioneller Rennfahrer

Das Brautpaar nimmt im Stammbaum der Familie Wittelsbach eine untergeordnete Rolle ein. Konstantin Prinz von Bayern gehört nicht zur Linie des amtierenden Chefs des Hauses Bayern - das ist seit 1996 Franz Herzog von Bayern.

Konstantins Vater Leopold Prinz von Bayern war professioneller Rennfahrer und hat für verschiedene Automobilkonzerne gearbeitet. Wie seine Frau Ursula engagieren sich beide für soziale Projekte und Organisationen. So ist Leopold Kuratoriumsmitglied der World Childhood Foundation, die von der schwedischen Königin Silvia ins Leben gerufen wurde. (dpa)

