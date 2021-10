Was hat es mit dem verschollenen Gemälde im Schloss Oettingen auf sich?

Weil das Deckenfresko "Der Winter" im Schloss Oettingen verschwunden ist, füllt der Maler Hermenegild Peiker nun die Lücke an der Decke. Doch wieso war das überhaupt notwendig?

Pinsel und Farbpalette liegen auf einem Gerüst knapp unter der prachtvollen Decke des Oettinger Festsaals. Jedes Mal, wenn der Maler Hermenegild Peiker nach oben steigt, wackelt es gehörig. Peiker zieht die letzten Pinselstriche auf dem Gemälde „Der Winter“, das eine Lücke in der Decke im Oettinger Residenzschloss füllen soll. Der 77-Jährige geht dazu beinahe alle zehn Minuten hoch und wieder runter. Denn: „So ein Bild ist schnell versaut.“

Es gibt Vermutungen, was mit dem verschollenen Gemälde passiert ist

Im Festsaal dominieren die Farben Weiß, Gelb und Rosa. Prachtvolle Stuckgebilde (Wessobrunner Schule) ranken an den Säulen und zieren die Decken. Als Deckenfresken sind Szenen „Morgen“, „Mittag“, „Abend“ und „Nacht“ zu sehen, die Farben in den Bildern dort oben sind eher grau und dunkel. Die ovalen Deckengemälde dazwischen zeigen Allegorien der vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst – nur den Winter eben nicht. Dort wo Peiker unter der Decke steht, war zuvor nur vom Stuck umrahmtes Weiß. Ums konkret zu machen: Da war einfach nichts. „Der Winter“ ist auch nach wie vor verschollen, genau wie das große Mittelbild. Ein malerisches Rätsel, das bis heute nicht völlig geklärt werden kann. Die Eigentümer wagen jetzt allerdings einen Neuanfang.

Als Schlossherr Albrecht Ernst zu Oettingen-Spielberg Mitte der 70er Jahre die Verantwortung über das Oettinger Schloss im Familienbesitz im Norden des Landkreises Donau-Ries übertragen bekommen habe, fehlten beide Bilder bereits. Er sagt: „Es war eine traurige Situation. Es lag mir am Herzen, das zu ändern.“ Der Blick der Besucher blieb immer wieder an den leeren, weißen Stellen an der Decke hängen. Antworten über den Verbleib konnte das fürstliche Haus nicht geben. Oettingen-Spielberg spricht von einer „Geschichte, die im Nebel ist“. Findige Schlossführer hatten zur Unterhaltung mancher Gäste gescherzt, dass dort, wo nur weiß zu sehen sei, eben viel Schnee liege. Aber das sollte keine Dauerlösung sein.

Verschollenes Gemälde: Welche Theorie ist am wahrscheinlichsten?

Als wahrscheinlich gilt die Theorie, dass Gemälde im Festsaal abgeschraubt wurden. Einige Bilder sind dem Buch „Altes Schloss und Neues Schloss in Oettingen“ zufolge beschädigt gewesen und wurden deshalb restauriert. Zwei Bilder schließlich fehlten, als sie in den späten 1930er Jahren wieder aufgehängt wurden.

Inzwischen ist der 77-jährige Maler mit seinem Auftrag fertig. Mit neun Zentimeter langen Schrauben ist „Der Winter“ in neuer Gestalt zurück an der Decke. Hermenegild Peiker orientierte sich während seiner Arbeit farblich an den anderen Jahreszeiten im Festsaal. Er geht davon aus, dass die Gemälde der Schule von Johann Heinrich Schönfeld zuzuordnen sind. Schönfeld gilt als bedeutender Barockmaler, der zwischen 1609 und 1684 in Schwaben aufgewachsen und gestorben ist. Es soll Belege geben, dass Heinrich Schönfeld auch Zyklen in Oettingen gemalt hat. Das Residenzschloss in Oettingen wurde zwischen 1679 und 1687 erbaut. Der opulente Stuck ist von Mathias Schmuzer (Wessobrunner Schule).

Lesen Sie dazu auch

Auch das Mittelbild im Schloss Oettingen soll neu gemalt werden

So viel zur Geschichte. Doch was ist da nun auf Peikers Version des Winters zu sehen? Unter anderem das Element Feuer, das im Winter wärmen soll. Links daneben ist der Gott der Zeit mit der Sense abgebildet, als Zeichen der Vergänglichkeit. Außerdem hat Peiker Putten aufgemalt. Die gibt es auf den anderen Bildern auch. Eine dieser Kindergestalten schüttet aus den Wolken den Schnee, eine weitere hält Reisig in der Hand, um das Feuer nachzulegen.

Auch wenn sich der Gemälde-Nebel im Oettinger Residenzschloss langsam lichtet, so bleiben weitere Rätsel. Das Mittelbild soll neu gemalt werden. Und nur so viel ist bislang bekannt: Es soll ein anderer Maler für das letzte fehlende Kunstwerk beauftragt werden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.