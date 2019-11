vor 20 Min.

Toter Mann in Bach gefunden

In einem Bach in Sonthofen (Landkreises Oberallgäu) ist am Sonntag ein Toter gefunden worden.

In Sonthofen ist ein toter Mann gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einem Bach in Sonthofen (Landkreises Oberallgäu) ist am Sonntag ein Toter gefunden worden. Ein Spaziergänger habe ihn in dem 20 Zentimeter tiefen Bachlauf liegend entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Todesursache ist noch unklar. Zunächst könne man weder von einem natürlichen Tod ausgehen noch von einem Fremdverschulden, so der Sprecher. Die Kriminalpolizei in Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des toten Mannes war noch unklar. (dpa/lby)

Themen folgen