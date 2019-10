vor 1 Min.

Vorfahrt missachtet: 85-Jährige stirbt nach Unfall

Tragischer Unfall in Oberbayern: In Lenggries ist eine 85-Jährige nach einem Zusammenstoß gestorben. Sie hatte einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen.

Eine 85-Jährige ist nach einem Unfall im oberbayerischen Lenggries gestorben. Zuvor hatte die Seniorin wohl einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen.

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mit ihrem Auto tödlich verunglückt. Die Seniorin sei am Samstagmorgen mit ihrem Opel auf die Bundesstraße 13 abgebogen, wobei sie die Vorfahrt einer 40-jährigen Autofahrerin missachtet habe, teilte die Polizei mit. Das Auto der 85-Jährigen wurde daraufhin mit hoher Wucht an der Fahrerseite gerammt.

Die Oberbayerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau geflogen. (dpa/lby)

Themen folgen