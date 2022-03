Der Altusrieder Maibaum bleibt im Dorf: Bilanz einer Posse

Plus Nach zwölf Jahren ist der Streit um den Maibaum in der Allgäuer Gemeinde Altusried beigelegt. Die Bilanz einer Geschichte voller Ärger, Tradition und Vogelkot.

Eine „Provinzposse sondergleichen“ nannte es ein Leserbrief-Schreiber. Und tatsächlich fällt es schwer, nicht den Kopf zu schütteln, wenn man diese Geschichte hört: Ein Ehepaar streitet sich seit nunmehr zwölf Jahren mit der Gemeinde um den Maibaum in Altusried (Landkreis Oberallgäu). Der Grund: Stare, die das Traditionsobjekt alle Jahre wieder gegen Ende des Sommers anfliegen, verschmutzen mit ihrem Kot angeblich das Haus der Nachbarn. Vor zwei Jahren schließlich zog die Ehefrau vor Gericht. Doch jetzt haben sich die Streithähne überraschend geeinigt: Der Maibaum bleibt im Dorf.