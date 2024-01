Lottogewinner aus dem Raum Memmingen: Millionengewinn wurde nicht abgeholt

Bis zum 31. Dezember hätte der Gewinner oder die Gewinnerin Zeit gehabt, das Geld abzuholen. Nun ist die Frist abgelaufen. Was mit den Millionen nun passiert.

"Es besteht kein Gewinnanspruch mehr", teilt die Pressestelle der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Der Gewinner oder die Gewinnerin mit der Losnummer 426492 habe sich nicht mehr vor Ablauf der Frist am 31. Dezember gemeldet. Wie mehrfach berichtet, suchte Lotto Bayern seit 2019 nach einem Gewinner der "BayernMillionen" aus dem Raum Memmingen.

Millionengewinner aus dem Raum Memmingen: Lottozentrale suchte vergeblich

Selbst Aufrufe in Rundfunk, TV, Print- und Onlinemedien haben nicht geholfen. Im Raum Memmingen wurden sogar mehrfach Plakate aufgehängt. "Der nicht abgeholte Gewinn in Höhe von einer Million Euro fließt nun für gemeinnützige Zwecke in den Bayerischen Staatshaushalt und kommt somit der Allgemeinheit zugute", sagt Pressesprecherin Verena Ober.

Der Spielschein wurde am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Memminger Raum abgegeben, der Gewinn aber nie abgeholt. Wo genau, teilt die Lottozentrale mit dem Verweis auf den Datenschutz nicht mit. Gab es in Bayern denn schon einmal den Fall, dass jemand seinen Gewinn nicht abgeholt hat? Pressesprecherin Ober kann sich noch an einen verfallenen Gewinn von „vor etlichen Jahren“ erinnern. Jemand hatte bei der Glücksspirale 2,1 Millionen Euro gewonnen – den Gewinn aber nie eingelöst und abgeholt. „Das kommt aber ganz ganz selten vor“, sagt Ober.

Lotto-Gewinner aus Memmingen wurde nicht gefunden

"BayernMillionen" ist die Jahresendlotterie der bayerischen Lottogesellschaft. Die Lose werden jeweils bis Anfang Januar ausgegeben, anschließend findet die Ziehung statt.