Rauchentwicklung in Firma: 200 Anwohner evakuiert

Wegen einer Rauchentwicklung in einer Firma in der Oberpfalz sind 200 Anwohner vorsichtshalber evakuiert worden.

Verletzt wurde niemand. Die ausgetretenen Dämpfe sollen weitestgehend ungefährlich gewesen sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Ursprung des Rauchs am Freitagvormittag in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) soll ein Stahlcontainer mit rund 700 Kilogramm Bleichmittel gewesen sein. In Verbindung mit Wasser sei der Rauch nach Polizeiangaben dort entstanden. Am frühen Nachmittag konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Auch die zwischenzeitlich gesperrte Bundesstraße 14 sollte bald wieder frei sein. Wie das Wasser in den Bleichmittelcontainer gelangte, ist noch unklar.

(dpa)