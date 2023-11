Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen im mittelfränkischen Weidenbach (Landkreis Ansbach) ist ein 48 Jahre alter Mann am Samstag gestorben.

Nach Polizeiangaben war das Auto aus zunächst ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr gekommen und dabei mit einem entgegenkommenden Laster zusammengestoßen. Der Autofahrer starb demnach noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 13 wurde wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)