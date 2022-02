Fällt die Kurtaxe im Allgäu bald auch bei Tagesausflügen an?

Plus Die Gemeinde Oberstaufen will unter anderem Wanderer und Skifahrer zusätzlich zur Kasse bitten. Andere Allgäuer Kommunen sind dagegen skeptisch.

Als erste Gemeinde im Allgäu will Oberstaufen von Tagesgästen Kurtaxe kassieren. Bisher gibt es eine solche Abgabe nur für Übernachtungsgäste. Ab nächstem Jahr werden wahrscheinlich auch Besucher des Oberstaufener Erlebnisbads Aquaria, Skifahrer in Steibis und andere Tagesgäste zur Kasse gebeten. Bürgermeister Martin Beckel und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff wollen damit die steigenden Tourismus-Ausgaben mitfinanzieren. Andere Allgäuer Kommunen stehen vor ähnlichen Finanzproblemen. Die Oberstaufener Pläne lösen jedoch überwiegend Skepsis aus.