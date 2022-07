Australien

17 Jahre nach dem Mord an Simone Strobel stehen Freunde unter Verdacht

Die von der Polizei New South Wales zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt den Verdächtigen im Fall der vor 17 Jahren in Australien getöteten deutschen Backpackerin Simone Strobel bei der Ankunft an der Polizeiwache von Mascot.

Plus In den Fall der vor 17 Jahren in Australien getöteten Simone Strobel kommt Bewegung. Ihr Ex-Freund wurde wegen Mordes angeklagt, dazu gibt es Haftbefehle gegen zwei weitere Personen.

Von Manfred Schweidler

17 Jahre nach dem Mord an der fränkischen Rucksacktouristin Simone Strobel in Australien ist offenbar neuer Schwung in die Aufklärung des Falls gekommen. Nachdem am Dienstag der Ex-Freund der damals 25-Jährigen in Perth festgenommen worden war, gaben die australischen Ermittlungsbehörden am Donnerstag eine Pressekonferenz. Bei dieser war die Rede von einer „Überfülle an Informationen“, darunter DNA-Beweise, die zur Verhaftung von Tobias M. geführt hätten. Noch am Donnerstag wurde der 42-Jährige in Sydney des Mordes angeklagt.

