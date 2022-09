Tödlicher Unfall: Mann nach Viehscheid tot im Bach aufgefunden

In Bad Hindelang ist nach dem Viehscheid ein Mann gestorben. Ein Mitarbeiter der Gemeinde fand ihn im Ostrachkanal.

Tragisches Ende einer Feier in Bad Hindelang im Oberallgäu: Ein 64 Jahre alter Mann kehrt nach dem Viehscheid nicht mehr nach Hause zurück. Das berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Bad Hindelang fand den leblosen Körper am Sonntag um 7.30 Uhr in einem Rechen in einem Nebenarm der Ostrach und verständigte die Polizei.

Ersten Ermittlungen nach hatte der Mann aus Neunkirchen im Saarland das Festgelände zu Fuß verlassen. Als er nicht am Hotel ankam, meldeten Mitreisende ihn als vermisst. Näheres zur Ursache ist laut eines Polizeisprechers noch nicht bekannt. Ein Hinweis auf Fremdverschulden gäbe es aber nicht, so die Polizei.

Am Samstag hatte in Bad Hindelang der Viehscheid stattgefunden. Tausende Zuschauer tummelten sich im Regen, um den Alpabtrieb zu bestauen - später feierten viele von ihnen im Festzelt.

Die etwa 29 Kilometer lange Ostrach entspringt in der Nähe von Hinterstein und fließt durch Bad Oberdorf und Bad Hindelang durch das nach ihr benannte Ostrachtal. Danach mündet sie in Sonthofen in die Iller.

Tödliches Unglück in Bad Hindelang erinnert an Tod von Tobias im Landreis Erding

Das tödliche Unglück erinnert in seiner Tragik an den Tod des 25-jährigen Tobias vor einigen Wochen. Der junge Mann aus dem Landkreis Erding war Anfang August noch mit zwei Freunden auf dem Blasmusik-Festival "Brass Wiesn" am Echinger See im Landkreis Freising gewesen.

Aufgrund eines starken Gewitters musste das Festival damals abgebrochen werden - Tobias tauchte danach nicht mehr auf. Die Polizei startete wenig später die Suche nach Tobias. Mit einem Hubschrauber und Einsatzkräften der Suchhundestaffel wurde das Gebiet rund um Eching abgesucht, ohne Ergebnis. Am 9. August fand schließlich ein Schwimmer die Leiche des jungen Mannes.