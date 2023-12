Über 80 Jahre alt - weit gereist: Dampflok fährt in Museum

Wenn ein Museum voller echter Dampfloks ein neues Exponat bekommt, kann man das nicht einfach in die Vitrine stellen. Die Dampflokomotive 01 1104 hat eine weite Reise hinter sich.

12 Stunden, 550 Kilometer durch vier Bundesländer: Im Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) ist nach langer Reise von Braunschweig nach Franken am Samstagabend ein neues Exponat eingetroffen - die betriebsfähige Dampflokomotive 01 1104. Die Lok befindet sich in Privatbesitz und ist eine Leihgabe an das Museum, wie eine Sprecherin des Landratsamts Kulmbach mitteilte.

Damit die Fans alter Eisenbahnen die neue Attraktion ausgiebig anschauen konnten, war das Museum am Samstagabend ausnahmsweise bis 22 Uhr geöffnet.

Die Stromlinienschnellzugdampflok 01 1104 wurde mit der Fabriknummer 11.360 von der Berliner Maschinenbau AG in Berlin-Wildau gebaut und fuhr 1940 erstmals. Ab 1954 wurde das Fahrzeug modernisiert. Die Lok war in der Lage, schwerste Schnellzüge mit bis zu 140 km/h zu befördern. 1975 habe ein englischer Arzt und Eisenbahn-Fan die Lok gekauft und in ein Eisenbahnmuseum in Nordengland gebracht, hieß es weiter. 1996 kehrte das Fahrzeug zurück aufs Festland. Später begann die aufwendige Instandsetzung, seit Juni ist die Lok wieder betriebsfähig.

Das Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt widmet sich der Technik und der Geschichte der Dampflok sowie der Eisenbahn-Historie in Oberfranken.

(dpa)