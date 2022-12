Flammen in Hobbywerkstatt: Feuer macht Haus unbewohnbar

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Eichstätt ist eine 37 Jahre alte Frau leicht verletzt worden.

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Eichstätt ist eine 37 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Dienstag vermutlich im Bereich einer Hobbywerkstatt im Erdgeschoss des Gebäudes in Wellheim aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete. Schätzungsweise sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Die 37-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache muss die Polizei noch ermitteln. Das Haus ist den Angaben zufolge stark verrußt und derzeit nicht bewohnbar.

(dpa)