Ehrenamt

vor 31 Min.

Silberdistel fürs Ehrenamt: Joe Peinze hilft Asylsuchenden anzukommen

Plus Joe Peinze widmet seine Freizeit seit zehn Jahren der Flüchtlingshilfe und hat hunderten Menschen auf verschiedene Weise geholfen. Dafür erhält er nun die Silberdistel.

Von Ingrid Grohe

„Freunde statt Fremde“ heißt der Verein, den Joe Peinze vor knapp zehn Jahren gegründet hat. Die „Fremden“, das waren damals vor allem Menschen aus Afghanistan, die in einer abgelegenen Unterkunft bei Scheidegg wohnten. Die Westallgäuer wussten wenig über sie, doch Peinze und eine Gruppe engagierter Frauen und Männer nahmen wahr, wie dringend diese Menschen Unterstützung brauchten. Sie übernahmen die Aufgabe, ihnen das Ankommen und Dasein in Deutschland zu erleichtern. Seither hat Joe Peinze dies in vielen hundert Fällen getan. Für seinen unermüdlichen Einsatz zeichnet ihn unsere Zeitung mit der „Silberdistel“ aus.

