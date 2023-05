BHC-Herren verlieren Hockey-Playoffs gegen Köln

Die Herren des Berliner HC haben die Endrunde um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft verpasst.

Der BHC verlor am Sonntag das entscheidende dritte Viertelfinal-Playoff mit 3:5 (0:3) bei Rot-Weiss Köln. Matchwinner beim Meister war Elian Mazkour mit vier Toren (13./27./56./58. Minute), zudem traf Weltmeister Mats Grambusch (13.) für den Favoriten. Luis Gill (51.) hatte im Schlussviertel auf 1:3 für den BHC verkürzt, zudem erzielten Marian Klink (56.) und Jonas Poeschel (60.) späte Tore für die Berliner.

"Wir wussten, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir das Spiel bis zum Ende offen halten", sagte Trainer Darren Cheesman. "Wir haben heute gesehen, wo wir zukünftig noch besser sein müssen, wenn wir ins Final Four wollen."

Am Samstag hatte der BHC das zweite Viertelfinal-Duell mit 0:2 verloren, aufgrund des 3:2-Heimsieges im ersten Vergleich kam es jedoch zu einem dritten Spiel in der Best-of-Three-Serie. "Am Ende muss ich meinem Team für die Leistung Respekt zollen, dass wir als reine Amateurmannschaft gegen ein Nahezu-Profiteam ein drittes Spiel herausgeholt haben", ergänzte Cheesman.

Die BHC-Damen hatten ihre Serie bereits am Samstag verloren, indem sie den Kölnerinnen auch im zweiten Viertelfinale unterlagen. "Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft trotzdem sehr zufrieden und weiß, welches Potenzial dieses Team hat", sagte Trainer Tin Matković nach dem 0:2. "Wir haben uns mit einer starken Leistung aus der Saison verabschiedet." Der erste Vergleich mit Rot-Weiss in Berlin endete 0:3.

(dpa)