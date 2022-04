Gachenbach

vor 21 Min.

Auf der Flucht: Der Todesfahrer von Schiltberg wird weiter gesucht

Immer wieder werden an der Unglücksstelle Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet

Plus Nach dem tödlichen Unfall in Schiltberg sucht die Polizei weiter nach dem Todesfahrer. In der Heimatgemeinde des Opfers herrscht Betroffenheit.

Von Michael Böhm; Julia Greif

Auch drei Tage nach dem Tod einer Fußgängerin auf einer Kreisstraße im Landkreis Aichach-Friedberg sucht die Polizei noch nach dem Autofahrer oder der -fahrerin. Er oder sie soll die 23 Jahre alte Frau in der Nacht zum Karsamstag tödlich verletzt und anschließend am Straßenrand liegen gelassen haben. Das erklärte Michael Jakob, Chef der Aichacher Polizei, am Dienstag auf Nachfrage. Man sei weiterhin mit der Auswertung der Spuren und dem Erstellen eines Gutachtens zum genauen Unfallhergang beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .