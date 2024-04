Garmisch-Partenkirchen

28.04.2024

Zugspitz-Gipfelkreuz wird repariert

Golden strahlt es an Deutschlands höchstem Gipfel. Das Kreuz an der Zugspitze ist an exponierter Stelle aber auch den Unbilden des Wetters ausgesetzt. Nicht zum ersten Mal hat es Schaden genommen.

Das berühmte goldene Gipfelkreuz an Deutschlands höchstem Berg soll ab Montag wieder in vollem Glanz erstrahlen. Der im Winter abgebrochene Zacken des Strahlenkranzes wurde neu vergoldet und soll nun angebracht werden. Wahrscheinlich hatte um Weihnachten ein heftiger Sturm die drei linken, unteren Strahlen des Zugspitz-Gipfelkreuzes abgerissen. Am Tag vor dem Heiligen Abend hatte das Sturmtief "Zoltan" gewütet, an der Zugspitze wie auch in einigen anderen Skigebieten konnten Seilbahnen und Lifte nicht fahren. Am 9. Januar war nach weiteren stürmischen Tagen das fehlende Stück am Südhang des Gipfels entdeckt worden. Der stellvertretende Betriebsleiter der Bayerischen Zugspitzbahn, Julian Fremgen, barg das rund fünf Kilogramm schwere Stück am Seil gesichert. Schon zum dritten Mal seit 2017 hat das vergoldete Kreuz Schaden genommen und musste wiederhergestellt werden. 2017 war das Kreuz bei Bauarbeiten zur neuen Zugspitzbahn beschädigt worden, damals musste es extra ins Tal gebracht werden. 2019 hatte der Sturm genau den gegenüberliegenden Zacken heruntergerissen. Auch damals wurde das Stück gefunden - und konnte am Berg wieder angebracht werden. (dpa)

Themen folgen