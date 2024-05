Museumsbahn dampft wieder durch Unterfranken

Mit der Eisenbahn reisen wie in früheren Zeiten - das ist ab sofort wieder in Unterfranken möglich.

Die Museumsbahn des Fränkischen Freilandmuseums startete am Sonntag in die neue Saison - und beging dabei gleich ein Jubiläum. Die Dampflok 98.886 feiert ihren 100. Geburtstag. Am 2. Mai 1924 wurde sie nach Angaben des Museums in den Dienst gestellt. Bis 1968 zog die 46 Tonnen schwere Lok demnach Personen- und Güterzüge durch das Land. Danach stand sie viele Jahre als Denkmal vor dem Hauptbahnhof in Schweinfurt. Seit 2000 ist sie nun regelmäßig mit historischen Waggons auf der 18 Kilometer langen Strecke zwischen Fladungen und Mellrichstadt unterwegs.

(dpa)