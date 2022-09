Ohne Werbetracking durch Dritte: Unser Online-Angebot gibt es jetzt auch "PUR"

Ab sofort können Sie unser Nachrichtenportal und unsere App „Augsburger Allgemeine News“ auch mit einem kostenpflichtigen PUR-Abo nutzen. Sie erhalten damit mehr Übersichtlichkeit und Transparenz für Ihre digitale Privatsphäre.

Beim Besuch unseres Online-Angebots ist es Ihnen heute wahrscheinlich schon aufgefallen: Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Nachrichtenportal der Augsburger Allgemeine und ihrer Heimatausgaben unter www.augsburger-allgemeine.de sowie über die App „Augsburger Allgemeine News“ auch mit einem PUR-Abo zu nutzen.

Mit diesem Angebot möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Nutzung unserer Website leichter machen und gleichzeitig unseren Verpflichtungen gegenüber dem Datenschutz weiterhin bestmöglich nachkommen und dabei die Finanzierung unseres journalistischen Angebots sicherstellen. Statt einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bieten wir Ihnen damit ab sofort nur noch zwei klare Optionen, um Ihre digitale Privatsphäre beim Besuch unserer Website und App zu verwalten - und damit deutlich mehr Übersichtlichkeit und Transparenz.

Sie können unsere Website wie bisher kostenlos und klassisch mit personalisierter Werbung und Werbetracking durch Dritte besuchen. Details und Informationen zu Cookies, Verarbeitungszwecken sowie Ihrer jederzeitigen Widerrufsmöglichkeit finden Sie in der Datenschutzerklärung und in den Privatsphäre-Einstellungen.

Daneben erhalten Sie mit dem kostenpflichtigen PUR-Abo die Möglichkeit, unser digitales Nachrichtenportal mit eingeschränkter Werbevermarktung und ohne Werbetracking durch Dritte zu nutzen. Das bedeutet, dass Ihnen keine personalisierten Anzeigen ausgespielt werden und Ihr Nutzungsverhalten nicht von Dritten erfasst, gespeichert und zur Ausspielung von Inhalten verwendet wird. Das PUR-Abo kostet 4,99 Euro/Monat. Abonnentinnen und Abonnenten von Tageszeitung, e-Paper oder PLUS+Paket erhalten das PUR-Abo zum Vorzugspreis von 0,99 Euro/Monat. Sie können das PUR-Abo ganz regulär in unserem Aboshop bestellen. Information zur Datenverarbeitung im Rahmen des PUR-Abos finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Die häufigsten Fragen und Antworten zu unserem PUR-Abo finden Sie auf unserer Angebotsseite. Darüber hinaus können Sie sich jederzeit auch an unseren Kundenservice unter 0821/777-3600 oder per E-Mail an digital@augsburger-allgemeine.de wenden.

Warum wir ein PUR-Abo anbieten

Der Besuch unseres digitalen Nachrichtenportals unter www.augsburger-allgemeine.de und über die App „Augsburger Allgemeine News“ ist grundsätzlich für alle Nutzer kostenlos. Dies ist möglich, weil wir unser journalistisches Angebot über Werbung finanzieren, die von Drittanbietern kommt. Zu diesem Zweck setzen diese Dienste Tracking-Technologien ein, um Anzeigen und Inhalte über verschiedene Websites hinweg basierend auf einem Profil und der Nutzungshistorie auszuspielen.

Einige Leserinnen und Leser wünschen sich jedoch eine Möglichkeit, unser Nachrichtenportal ohne das beschriebene Werbetracking durch Dritte nutzen zu können. Diesem Wunsch kommen wir mit dem PUR-Abo nach. Die fehlenden Werbeeinnahmen werden dabei durch den Abo-Preis kompensiert.

So funktioniert das PUR-Abo

Sie können das PUR-Abo ganz regulär über die Angebotsseite in unserem Abo-Shop abschließen. Wenn Sie sich anschließend mit Ihren Anmeldedaten auf www.augsburger-allgemeine.de oder in unserer App „Augsburger Allgemeine News“ anmelden, erkennen wir Sie als PUR-Abonnentin oder -Abonnent und spielen Ihnen unseres digitales Nachrichtenportal nur noch mit eingeschränkter Werbevermarktung und ohne Werbetracking durch Dritte, Profilbildung oder Nutzung von 3rd-Party-Daten aus. Im Gegenzug zahlen Sie eine monatliche Gebühr. Bei jedem weiteren Besuch unserer Website im eingeloggten Zustand erkennen wir Sie als PUR-Abonnentin oder -Abonnent.

Bitte beachten Sie: Das PUR-Abo schaltet keine kostenpflichtigen Inhalte frei, etwa unsere redaktionellen PLUS+Artikel. Sie können als Abonnentin oder Abonnent das PUR-Abo aber zusätzlich zum PLUS+Abo nutzen, um diese Inhalte ohne Werbetracking durch Dritte zu lesen.

Das PUR-Abo gilt nur für das digitale Nachrichtenportal unter www.augsburger-allgemeine.de und für die App „Augsburger Allgemeine News“. Für andere digitale Angebote der Augsburger Allgemeine (z.B. Gedenkportal, Jobbörse, Heimat-Shop, Immobilienanzeigen) hat das PUR-Abo keine Gültigkeit. Auf diesen Seiten haben Sie die Möglichkeit, über das Abfragefenster beim initialen Seitenbesuch oder den „Privatsphäre“-Link am Ende der jeweiligen Website (im sog. Footer) ihre individuellen Privatsphäre-Einstellungen zu treffen. Sie können dort ihre Einstellungen auch jederzeit wieder ändern und Ihre Zustimmung zurückziehen.

Darum benötigen wir Ihre Einwilligung

Cookies und ähnlichen Technologien sind ein technischer Grundbestandteil des Internets und Voraussetzung dafür, dass Sie als Leserin oder Leser, Webseiten oder andere digitalen Angebote besuchen und nutzen können. In der Regel verarbeiten diese Technologien oder darauf basierende Dienste Daten, weswegen wir sie sehr sorgsam und im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht einsetzen.

Manche dieser Dienste sind „essentiell“, damit wir unser Angebot überhaupt zur Verfügung stellen können, etwa Technologien für den technischen Betrieb unserer Website, die grundsätzlich ohne Einwilligung des Nutzers zum Einsatz kommen können. Über deren Einsatz informieren wir sie in unserer Datenschutzerklärung. Andere Dienste hingegen erfordern ihre Einwilligung. Dazu zählen Technologien, die die Nutzung der Seite angenehmer machen, die Werbeausspielung verbessern oder zusätzliche Funktionen oder Anwendungen bereitstellen, etwa eine in einem Artikel eingebundene Grafik.