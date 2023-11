"KI wird das Schulsystem stärker verändern als jede bisherige Innovation"

Plus Lehrkräfte setzen Künstliche Intelligenz noch eher verhalten ein, viele Schüler nutzen sie längst. Der Lehrer und Bildungsinfluencer Florian Nuxoll über Gefahren und Chancen.

Herr Nuxoll, welches Thema rund um Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt Sie gerade?

Florian Nuxoll: Wie wir mit Seminararbeiten umgehen können. Die klassische Seminararbeit, die aufs Studium vorbereiten soll, ist tot. Wir Lehrkräfte können nicht mehr vom Ergebnis auf die Kompetenz eines Schülers schließen – hat er die Arbeit selbst angefertigt oder hat es die KI übernommen? Ich hab’ es mit ChatGPT ausprobiert: Ich habe in 18 Minuten eine fertige Facharbeit bekommen. Als Lehrer hätte ich sie mit einer 2 bewertet.