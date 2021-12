Kaufbeurer Kinderärztin zur Impfdebatte: "Massenhaft Corona-positive Kinder"

Plus Einige Eltern hoffen auf Impfung ab fünf, andere haben Bedenken. Viele fragen Kaufbeurer Kinderärzte um Rat. Die behandeln immer mehr junge Covid-Patienten.

Ende November hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht für die Zulassung des Corona-Vakzins von Biontech für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Weil Kinder unter zwölf eine geringere Dosierung bekommen, muss der Impfstoff in spezielle Phiolen abgefüllt werden. Trotzdem hat der Hersteller vor einigen Tagen mitgeteilt, dass das Serum schon eine Woche früher als zunächst geplant, nämlich ab 13. Dezember, lieferbar sei.