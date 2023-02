Kardinal Marx eröffnet Ausstellung über "Verdammte Lust"

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx eröffnet am kommenden Wochenende eine Ausstellung über "Verdammte Lust".

Das Freisinger Diözesanmuseum setzt sich dabei "mit dem Spannungsfeld von Sexualität und Religion im Spiegel der Kunst auseinander", wie das katholische Erzbistum München und Freising am Montag mitteilte. Der Titel der Ausstellung lautet "Verdammte Lust! Kirche. Körper. Kunst". Sie soll am Samstag (4. März) eröffnet werden und dann bis zum 29. Mai auf dem Freisinger Domberg zu sehen sein. Gezeigt werden laut Erzbistum mehr als 150 Kunstwerke, von der Antike bis in das frühe 19. Jahrhundert, "die das spannungsreiche Verhältnis von Sexualität und Kirche reflektieren".

(dpa)