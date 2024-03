Urteil im Prozess um Tod von Studentin erwartet

Im Prozess um den Tod der Studentin Hanna will das Landgericht Traunstein am Dienstag (12.00 Uhr) nach mehr als 30 Verhandlungstagen das Urteil sprechen.

Die Staatsanwaltschaft verlangt für den 22 Jahre alten Angeklagten neuneinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Mordes, die Verteidigung sieht keine Schuld ihres Mandanten und fordert Freispruch.

Nach Auffassung der Anklage hatte der damals 20 Jahre alte Mann die 23-jährige Medizinstudentin am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 auf ihrem Heimweg von dem Club "Eiskeller" in Aschau im Chiemgau aus sexuellen Motiven angegriffen, schwer verletzt und dann in den Bärbach geworfen.

Nach Auffassung der Verteidigung fehlen hierfür die Beweise. Laut Obduktion ertrank Hanna in den Fluten. Die Anwälte des jungen Mannes sahen stets die Möglichkeit, dass die junge Frau, die bei ihrem Tod etwa zwei Promille Alkohol im Blut hatte, ohne fremdes Zutun in den Bach stürzte. Der Angeklagte hat in dem Verfahren geschwiegen.

