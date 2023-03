Landkreis Neustadt

11.03.2023

Häckselmaschine fängt in Sugenheim Feuer: Hoher Sachschaden

Ein technischer Defekt an einer Häckselmaschine hat in einer Fabrikhalle in Sugenheim (Landkreis Neustadt) ein Feuer ausgelöst.

Dabei brannte Samstag das Förderband der Maschine zum Zerkleinern von Granulat ab, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Menschen seien nicht verletzt worden. (dpa)

