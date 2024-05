Essen auf dem Herd: Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus

Zwei kurz unbeaufsichtigte Kinder haben in Feldkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil sie Essen und einen Wasserkocher auf einen eingeschalteten Herd gestellt haben.

Die Kinder wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Als Qualm von dem Herd aufstieg, seien die beiden ein und sechs Jahre alten Kinder zum Nachbarn gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dieser habe dann die Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehrleute hätten ein Feuer verhindern können. Die 25-jährige Mutter hatte die Kinder am Mittwochnachmittag kurz unbeaufsichtigt in der Wohnung gelassen.

