Landwirtschaft

vor 31 Min.

Nach Tierskandal im Allgäu: Geht es voran beim Tierschutz?

Plus Drei Jahre ist der Allgäuer Tierskandal nun her. Er löste eine bundesweite Diskussion über den Tierschutz aus. Hat sich diesbezüglich bereits etwas verändert?

Von Helmut Kustermann

Vor drei Jahren hat der Allgäuer Tierskandal eine bundesweite Diskussion über den Tierschutz ausgelöst. Was hat sich seither verändert? „Wenig“, antwortet Friedrich Mülln. „In der Politik wird das Thema quer durch alle Fraktionen weiterhin geleugnet“, sagt der Vorsitzende der „Soko Tierschutz“ mit Sitz in München. Durch ein Video des Vereins wurde der Skandal damals öffentlich. Das zuständige bayerische Umweltministerium verweist dagegen darauf, dass es seit dem Tierskandal im Freistaat etwa 100 neue Stellen für Amtstierärzte geschaffen habe und an einem „Kontrollkonzept 2030“ arbeite. Am 20. September beginnt vor dem Memminger Landgericht das erste Verfahren im Zuge des Allgäuer Tierskandals.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .