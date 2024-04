Emilio Sakraya bereut alkoholbedingte Kontrollverluste

Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya (27) bereut die Zeit zu Beginn seiner Karriere, als er zu viel Alkohol getrunken habe.

"Ich habe viele Sachen erzählt, die ich nicht hätte erzählen sollen, weil sie privat waren. Aber generell in einen Zustand zu kommen, in dem man nicht die volle Kontrolle darüber hat, was man sagt, ist einfach schwierig", sagte Sakraya der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn das im privaten Rahmen mit Freunden passiert, ist es noch okay", sagte Sakraya weiter. Aber gerade in meiner Position in der Öffentlichkeit kann ich mir das einfach nicht leisten. Und außerdem ist es noch mega ungesund."

Der 27-Jährige, der durch die Bushido-Biografie "Zeiten ändern dich", die "Bibi und Tina"-Filme und die Gangsterserie "4 Blocks" bekannt wurde, verzichtet mittlerweile auf Alkohol und Zigaretten und macht täglich Sport. Das rührt auch von seinen schlechten Erfahrungen mit Alkohol. "Man verliert sich selbst, die Wahrnehmung für sich und andere, ist verkatert, schlecht gelaunt und hat unfassbare Stimmungsschwankungen."

An diesem Freitag erscheint Sakrayas drittes Album "Blessings", auf dem er hart mit seinem früheren Ich ins Gericht geht. Er stammt aus Berlin und lebt in München.

(dpa)