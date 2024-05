Feuerwehrleute bei Baumarktbrand verletzt: Millionenschaden

Bei stundenlangen Löscharbeiten eines brennenden Baumarktes in Niederbayern sind vier Feuerwehrleute leicht verletzt worden.

Die Schadenssumme soll nach ersten Schätzungen im Millionenbereich liegen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Baumarkt in Pocking (Landkreis Passau) brannte am Montag weitgehend nieder. Mitarbeiter und Kunden wurden nach den Angaben von Montag nicht verletzt und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Etwa 190 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen.

Die Kriminalpolizei konnte den Baumarkt für ihre Ermittlungen zunächst nicht betreten. Eine Begehung soll im Laufe des Dienstags stattfinden. Sie soll Aufschluss über die Brandursache und die Schadenshöhe geben.

(dpa)