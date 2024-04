Rund 100.000 Schaden bei Feuer in Schule

Bei einem Brand in einer Schule in Hof ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Das Feuer sei am Sonntagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache in einem Veranstaltungsraum ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gab keine Verletzten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)