Oberfranken

vor 20 Min.

Unbekannte setzen Baufahrzeuge in Brand: Hoher Schaden

In Oberfranken sollen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen insgesamt sechs Baufahrzeuge in Brand gesetzt haben.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 300.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahrzeuge - darunter Bagger und Pritschenwagen - standen demnach auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände in Rattelsdorf (Landkreis Bamberg). Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)

