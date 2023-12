Frau wird in Münchener U-Bahnhof rassistisch beleidigt

In einem Münchener U-Bahnhof ist eine 48-Jährige rassistisch beleidigt und geschubst worden.

Am Dienstag wollte die Frau mit der Rolltreppe zu den Gleisen am U-Bahnhof Lehel fahren. Dort wurde sie von hinten geschubst, konnte sich aber noch festhalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Anschluss soll eine Frau mit dem Ellbogen gegen den Oberarm der 48-Jährigen geschlagen sowie sie rassistisch beleidigt haben. Anschließend flüchtete die Unbekannte. Verletzt wurde die 48-Jährige nicht.

(dpa)