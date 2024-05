Regensburg

vor 17 Min.

Leiche einer 19-Jährigen im Kofferraum: Mord aus Eifersucht?

Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg arbeiten in einer Tiefgarage eines Baumarkts. Am Samstag wurde die Leiche einer Frau im Kofferraum eines Autos gefunden.

Am Samstag hat die Polizei in Regensburg die Leiche einer 19-Jährigen in einem Kofferraum entdeckt. Ein Verdächtiger ist in U-Haft – viele Fragen sind noch offen.

Von Julius Reinmuth