Bahnbrücke fertiggestellt - Teil des Autobahnausbaus

Es ist ein Mammutprojekt: der sechsstreifige Ausbau der Autobahn 3 bei Regensburg.

Mit der Fertigstellung der Bahnbrücke im Stadtteil Burgweinting am Freitag geht die Riesenbaustelle einen weiteren großen Schritt ihrem Ende entgegen. Nach Angaben der Autobahn Südbayern soll der Ausbau des 15 Kilometer langen Autobahnabschnitts in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden - Beginn war im Februar 2018.

Die Bahnbrücke Burgweinting ist rund 200 Meter lang und führt über 23 Gleise der Deutschen Bahn. Die Kosten werden auf rund 64 Millionen Euro geschätzt. Das Bauwerk besteht aus zwei Teilen. Der nördliche Teil für die Fahrbahn in Richtung Nürnberg wurde im Oktober 2021 fertiggestellt, der südliche für die Fahrbahn in Richtung Passau soll nun in der Nacht auf den 14. November für den Verkehr freigegeben werden. Bis Mitte Dezember soll der Verkehr den Angaben zufolge auf allen sechs Fahrspuren fließen.

