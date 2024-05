Polizei entdeckt Leiche einer 19-Jährigen im Kofferraum

Im Kofferraum eines geparkten Autos hat die Polizei die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ein Verdächtiger wurde noch am selben Tag festgenommen.

Eigentlich war die Polizei wegen einer eingeschlagenen Scheibe gerufen worden. Als die Beamtinnen und Beamten in der Tiefgarage eines Baumarkts in Regensburg eintrafen und das beschädigte Auto untersuchten, entdeckten sie aber die Leiche einer 19-jährigen Frau.

Nach Polizeiangaben hatten Passantinnen und Passanten am Samstagvormittag die Einsatzkräfte wegen der zerstörten Scheibe verständigt. Nach dem Fund der Leiche im Kofferraum des beschädigten Wagens wurde die Garage nach Spuren abgesucht. Zeuginnen und Zeugen sowie die Eltern der Toten wurden befragt, auf die auch das Auto zugelassen ist. Am Samstagabend nahm die Polizei schließlich einen 55-jährigen Verdächtigen fest.

Berichte: Tote 19-Jährige und Verdächtiger kannten sich

"Der Fall ist noch in einem sehr frühen Stadium", erläuterte Michael Zaschka, Polizeisprecher des Präsidiums Oberpfalz am Sonntag. Nähere Angaben zu der Verbindung des Verdächtigen und der Toten aus dem Landkreis Cham in der Oberpfalz könne er deshalb noch nicht machen. Berichten der Mediengruppe Bayern zufolge, hätten sich der Verdächtige und die Tote Frau privat gekannt, seien aber nicht miteinander verwandt gewesen. Die Bild-Zeitung berichtete, dass die Tote noch am Freitag gesehen worden sei. Als vermisst wurde sie nicht gemeldet.

Am Sonntag wurde die Leiche in der Gerichtsmedizin untersucht. Ob der 55-jährige Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werde, entscheidet nun zunächst die Staatsanwaltschaft. (mit dpa)