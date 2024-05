86-Jähriger stirbt beim Überholen auf Bundesstraße

Der Senior wollten einen Lkw überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Transporter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, seine Beifahrerin kam schwerstverletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Laster ist am Donnerstag in Unterfranken ein 86 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Die 79 Jahre alte Beifahrerin des Mannes wurde nach Polizeiangaben mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wollte der 86-Jährige auf der Bundesstraße 279 bei Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) einen Lastwagen überholen und scherte deswegen auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam allerdings ein Lkw entgegen, dessen Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher wurde aus seinem Auto geschleudert und von einem weiteren Laster erfasst, er starb noch an der Unfallstelle. Die B279 musste wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt werden.

(dpa)