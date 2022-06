1. FC Nürnberg: Mit Neuzugängen in Vorbereitung gestartet

Der 1.

FC Nürnberg ist nach 29 Tagen Sommerpause in das Vorbereitungstraining auf die neue Fußball-Saison gestartet. Angeführt von Trainer Robert Klauß betrat der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag den Trainingsplatz am Valznerweiher und absolvierte in neuer Zusammensetzung erste Einheiten. Mit dabei waren auch die sechs Neuzugänge Sadik Fofana, Louis Breunig, Jan Gyamerah, und Erik Wekesser, Shawn Blum und Manuel Wintzheimer.

"Ich freue mich vor allem auf Heimspiele vor Publikum", sagte Klauß. Ein Großteil der abgelaufenen Saison hatte coronabedingt vor leeren Rängen stattgefunden. Ein Highlight werde für den 37-Jährigen definitiv das Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth. "Da hoffe ich auf ausverkauftes Haus. Ich habe gehört, wenn man das Derby gewinnt, darf man sich eine Woche alles erlauben", scherzte der Fußball-Lehrer.

(dpa)