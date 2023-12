Schwangau

11:36 Uhr

„Berge im Allgäu werden zum Sportgerät degradiert“: Experte übt Kritik

Plus Wer sich nur auf Zeiten und Höhenmeter fokussiere, verpasse, was die Berge besonders mache, sagt Bergführer Pit Rohwedder. Wozu er stattdessen aufruft.

Von Benedikt Siegert

Seine Thesen sind steil, die Worte, die er findet, deutlich: Pit Rohwedder kritisiert die Degradierung der Berge zum Sportgerät und sagt, die Natur werde dadurch immer mehr zum „Fun- und Actionpark“. Der 60-jährige Schwangauer Bergführer setzt sich schon seit langem mit der Szene auseinander und glaubt, sie sei inzwischen mit ihrer Zielsetzung in einer Sackgasse angelangt. Outdoor-Ausrüster werben inzwischen mit Slogans wie „no pain, no gain (kein Schmerz, kein Fortschritt)“ oder „speed-up (schnell hinauf).“

Dabei seien die Berge doch so viel mehr, sagt Rohwedder. Sie böten einen faszinierenden Erlebnisreichtum, könnten helfen bei Regeneration, Sinnsuche und Spiritualität. In einem Buch hat Rohwedder nun sein Plädoyer für eine neue Bergsportphilosophie zusammengefasst. Darin will er diejenigen, die ihr Tun im Gebirge bloß über Zeiten und Rekorde definieren, gar nicht zu sehr angreifen. Aber er will aufzeigen, dass sie doch ganz vieles verpassen. „Wer verschiedene Wege kennt, der kann wählen“, sagt Rohwedder. Und so etwa den Dreiklang von Körper, Seele und Geist spüren, der sich im Gebirge erleben lasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen