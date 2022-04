Landkreis Würzburg

Frontalzusammenstoß mit Auto: Rollerfahrer stirbt

In Tauberrettersheim im Kreis Würzburg ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer prallte frontal in ein Auto und starb.

Von Sarah Höger