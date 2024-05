Tote Frau im Kofferraum: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei wird wegen eines eingeschlagenen Autofensters in eine Tiefgarage gerufen. Im Kofferraum finden die Beamten eine Leiche. Nun ist ein Verdächtiger gefasst.

Im Fall einer in einem Kofferraum entdeckten Toten in Regensburg hat die Polizei einen 55-Jährigen festgenommen. Er stehe im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Tote Frau im Kofferraum in Regensburg: 19-Jährige war nicht vermisst gemeldet

Passanten hatten nach Angaben der Polizei am Samstag gemeldet, dass ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe in einer Tiefgarage eines Baumarktes steht. Eine Streife habe daraufhin die Tote im Kofferraum entdeckt, sagte Polizeisprecher Matthias Gröger. Wie lange es in der Tiefgarage gestanden habe, sei unklar. Die junge Frau sei nicht vermisst gemeldet worden.

Der 55-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Samstagabend festgenommen. Bei dem Wagen handelt es sich laut Polizei um das Auto der Eltern der 19-Jährigen. (dpa)