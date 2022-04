Der Wolf sorgt im Allgäu wieder für Unruhe

Plus Im Allgäu hat ein Wolf ein Hirschkalb gerissen. Der Bauern-Chef fordert speziell ausgebildete Jäger für Abschüsse.

Ein Wolf hat ein Hirschkalb bei Görisried getötet. Eine DNA-Analyse des Landesamts für Umwelt (LfU) bestätigte unlängst diesen Verdacht. Der Vorfall im Ostallgäu beunruhigt Allgäuer Landwirte und Alphirten, die um ihre Tiere auf den Weiden fürchten. Forderungen nach einem Abschuss von Wölfen werden wieder laut. Doch das widerspricht meist dem Schutzstatus des Raubtiers.