vor 48 Min.

Wie unkonventionell in München U-Bahn-Fahrer gesucht werden

Ungewöhnlich, aber effektiv: Die Münchner Verkehrsgesellschaft führt Bewerbungsgespräche in der U-Bahn, um dem eklatanten Fahrermangel entgegenzuwirken.

Plus 300 Fahrer fehlen in München für U-Bahn, Tram und Bus. Deshalb greift die MVG zu besonderen Mitteln und führt Vorstellungsgespräche direkt in der Metro.

Von Noa Hüper

Bewerbungsgespräch in der U-Bahn? Klingt ziemlich ungewöhnlich. Wenn es nach dem ersten Kennenlernen am Gleis zwischen potenziellem Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon zu einer vorläufigen Zusage kommt, ist das erst recht außergewöhnlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

