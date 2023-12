Snowboardcrosser verpassen Podestränge zum Saisonstart

Keine Top-3-Ränge springen für Deutschlands Snowboardcrosser zum Weltcup-Start heraus. Besonderes Wetterpech haben zwei Halfpipe-Athleten.

Die deutschen Snowboardcrosser sind ohne die erhofften Podestplätze in die neue Weltcup-Saison gestartet. Jana Fischer verpasste im französischen Les Deux Alpes am Sonntag als Vierte das Siegertreppchen denkbar knapp. Während die 24-Jährige mit dem Einzug in das Finale noch überzeugte, kam Teamkollege und Mitfavorit Martin Nörl nicht über Platz zehn hinaus. Der 30-Jährige, zuletzt zweimal nacheinander Gesamtweltcupsieger, war im Viertelfinale ausgeschieden. "Es war nicht komplett schlecht, aber ich bin auch nicht mega-happy", sagte Nörl.

Die anderen deutschen Starter verpassten in der Qualifikation den Einzug in die K.o.-Runde. Am Samstag waren Fischer und Nörl im Teamevent Siebte geworden.

Ebenfalls keine Spitzenplätze gab es am Wochenende für die deutschen Freestyle-Snowboarderinnen und -Snowboarder beim Big-Air-Weltcup in Peking. Pech hatten darüber hinaus die Halfpipe-Athleten: André Höflich und Christoph Lechner strandeten wegen des Schneechaos in Bayern auf dem Flughafen München und konnten nicht zum Weltcup nach Secret Garden in China reisen. Sie verpassen den Wettkampf.

(dpa)