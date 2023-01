Würzburg

vor 21 Min.

Alicia von Schenk ist eine der jüngsten Professorinnen Deutschlands

Plus Alicia von Schenk ist gerade 27 geworden und Professorin an der Uni Würzburg. Wie reagieren Studierende darauf, dass Schenk kaum älter ist als sie selber?

Von Andreas Jungbauer

Ja, man könnte sie für eine Studentin halten. Wenn Alicia von Schenk durch den Lichthof der Neuen Uni am Würzburger Sanderring zu ihrem Büro oder in den Hörsaal unterwegs ist, fällt sie äußerlich nicht aus dem Rahmen. Jeans, hohe Stiefel, Rollkragenpullover. Selbst das Sakko darüber wirkt vergleichsweise leger. Dazu ein gewinnendes Lächeln – und doch ein zielstrebiger Gang, der vermittelt: Diese Frau weiß, was sie will. Freundlich, aber bestimmt. Sie hat es damit in jungen Jahren weit gebracht. Vor wenigen Wochen erst ist sie 27 geworden – und damit aktuell eine der jüngsten Professorinnen in Deutschland.

