Frau bei Handtaschen-Raub in Regensburg schwer verletzt

Eine 80-Jährige ist in Regensburg ausgeraubt und dabei schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag stieß ein Unbekannter die Frau zu Boden, nahm ihre Handtasche an sich und rannte davon. Die Frau sei nach dem Vorfall am Mittwochabend schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. In der Tasche befand sich demnach unter anderem eine zweistellige Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen der Tat.

(dpa)